Забиров Анатолий Николевич
Место рождения
Дата рождения07.03.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1957
Отец: Забиров Николай Романович
Мать: Забирова Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
14.08.1978
Дочь: Сунцова Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: Забирова Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
29.10.1986
Дочь: Забирова Наталья Анатольевна
Мать ребёнка: Забирова Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
07.10.1992
Дочь: Забирова Надежда Анатольевна
Мать ребёнка: Забирова Валентина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно