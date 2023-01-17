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Забиров Анатолий Николевич

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Место рождения

Варзи-Ятчи, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

07.03.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1957

Отец: Забиров Николай Романович

Мать: Забирова Зоя Ивановна

Варзи-Ятчи, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.08.1978

Дочь: Сунцова Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: Забирова Валентина Николаевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
29.10.1986

Дочь: Забирова Наталья Анатольевна

Мать ребёнка: Забирова Валентина Николаевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
07.10.1992

Дочь: Забирова Надежда Анатольевна

Мать ребёнка: Забирова Валентина Николаевна

Варзи-Ятчи, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Забирова Валентина Николаевна

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