Янова (Чурикова) Лукерья ???
Место рождения
Дата рождения09.05.1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1846
Крещение
12.05.1846
Godparents:Семён Осипов Дорохов, каз. жена Ефросинья Евлампиева Чурикова
Бракосочетание
20.10.1865
Муж: Янов Иван ???
Рождение ребёнка
Около 14.09.1866
Сын: Янов Фёдор Иванович
Отец ребёнка: Янов Иван ???
Рождение ребёнка
12.11.1867
Сын: Янов Иван Иванович
Отец ребёнка: Янов Иван ???
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Гладских Матрёна Ивановна
Отец ребёнка: Янов Иван ???
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Труфанова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Янов Иван ???
Рождение ребёнка
1880
Сын: Янов Архип Иванович
Отец ребёнка: Янов Иван ???
Рождение ребёнка
20.02.1885
Отец ребёнка: Янов Иван ???
Смерть
Неизвестно