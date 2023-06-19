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Янова (Чурикова) Лукерья ???

Место рождения

Никольское, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

09.05.1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1846

Отец: Чуриков Давыд Федотович

Мать: Чурикова Параскева Михайловна

Никольское, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
12.05.1846
Godparents:Семён Осипов Дорохов, каз. жена Ефросинья Евлампиева Чурикова
Бракосочетание
20.10.1865

Муж: Янов Иван ???

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Около 14.09.1866

Сын: Янов Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Янов Иван ???

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
12.11.1867

Сын: Янов Иван Иванович

Отец ребёнка: Янов Иван ???

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Гладских Матрёна Ивановна

Отец ребёнка: Янов Иван ???

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Труфанова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Янов Иван ???

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Янов Архип Иванович

Отец ребёнка: Янов Иван ???

Рождение ребёнка
20.02.1885

Сын: Янов Евстахий Иванович

Отец ребёнка: Янов Иван ???

Смерть
Неизвестно