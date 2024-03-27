Стиценко Олег
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
196
Дочь: Ночёвкина Татьяна Олеговна
Мать ребёнка: Стиценко Зоя Алексеевна
Рождение ребёнка
01.07.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Стиценко Зоя Алексеевна
Протвино, Протвино, Московская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Стиценко Зоя Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стиценко Зоя Алексеевна
Смерть
Неизвестно