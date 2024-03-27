Стиценко Олег — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтиценко Олег

Стиценко Олег

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

196 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
196

Дочь: Ночёвкина Татьяна Олеговна

Мать ребёнка: Стиценко Зоя Алексеевна

Рождение ребёнка
01.07.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стиценко Зоя Алексеевна

Протвино, Протвино, Московская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стиценко Зоя Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стиценко Зоя Алексеевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close