Лотошко Григорий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.10.1906
Дочь: (Леташко) Анастасия Григорьевна
Мать ребёнка: (Бывалькевич) Ольга Григорьевна
Рождение ребёнка
19.10.1909
Дочь: (Леташко) Параскева Григорьевна
Мать ребёнка: (Бывалькевич) Ольга Григорьевна