Лотошко Григорий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛотошко Григорий Семенович

Лотошко Григорий Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Бывалькевич) Ольга Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Бывалькевич) Ольга Григорьевна

Рождение ребёнка
28.10.1906

Дочь: (Леташко) Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: (Бывалькевич) Ольга Григорьевна

Рождение ребёнка
19.10.1909

Дочь: (Леташко) Параскева Григорьевна

Мать ребёнка: (Бывалькевич) Ольга Григорьевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.