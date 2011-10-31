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Романов Никита Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.10.2011

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.2011

Отец: Романов Максим Андреевич

Мать: Решетняк Наталья Александровна

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