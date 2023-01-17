Суконщиков Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суконщиков Иван Алексеевич

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1885 ст.

Дата смерти

10.03.1893 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1885 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
10.03.1893 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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