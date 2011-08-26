Малашенко (Кржижановская) Анфия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1937
Дата смерти26.08.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.06.1961
Рождение ребёнка
07.11.1966
Рождение ребёнка
06.11.1969
Рождение ребёнка
06.01.1972
Рождение ребёнка
17.09.1974
Шекляево, Анучинский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
02.08.1977
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.08.2011