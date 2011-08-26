Малашенко (Кржижановская) Анфия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малашенко (Кржижановская) Анфия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1937

Дата смерти

26.08.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1936 г.р.

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.06.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малашенко Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
07.11.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малашенко Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
06.11.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малашенко Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
06.01.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малашенко Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
17.09.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малашенко Владимир Николаевич

Шекляево, Анучинский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
02.08.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малашенко Владимир Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малашенко Владимир Николаевич

Смерть
26.08.2011
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