Дарья Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Денисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1856

Сын: Шевяков Матфей Игнатьев

Отец ребёнка: Шевеков Игнат(ий) Фирсович

Рождение ребёнка
20.01.1860

Дочь: Шевякова Ксения Игнатьева

Отец ребёнка: Шевеков Игнат(ий) Фирсович

Рождение ребёнка
13.07.1861

Сын: Шевяков Владимир Игнатьев

Отец ребёнка: Шевеков Игнат(ий) Фирсович

Рождение ребёнка
10.01.1864

Сын: Шевяков Ермила Игнатьев

Отец ребёнка: Шевеков Игнат(ий) Фирсович

Рождение ребёнка
30.10.1865

Дочь: Шевякова Зинавия Игнатьева

Отец ребёнка: Шевеков Игнат(ий) Фирсович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевеков Игнат(ий) Фирсович

Смерть
Неизвестно
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