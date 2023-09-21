Дарья Денисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1856
Отец ребёнка: Шевеков Игнат(ий) Фирсович
Рождение ребёнка
20.01.1860
Дочь: Шевякова Ксения Игнатьева
Отец ребёнка: Шевеков Игнат(ий) Фирсович
Рождение ребёнка
13.07.1861
Сын: Шевяков Владимир Игнатьев
Отец ребёнка: Шевеков Игнат(ий) Фирсович
Рождение ребёнка
10.01.1864
Отец ребёнка: Шевеков Игнат(ий) Фирсович
Рождение ребёнка
30.10.1865
Дочь: Шевякова Зинавия Игнатьева
Отец ребёнка: Шевеков Игнат(ий) Фирсович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно