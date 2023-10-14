Карабанова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карабанова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.07.1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.07.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ?

Г. Новосибирск
Рождение ребёнка
30.03.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ?

Г. Новосибирск
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