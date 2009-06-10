Колесникова-Митасова Надежда Ефимовна
Место рожденияКурская область, Курский район, Рышковсский сельсовет, деревня Кислино
Дата рождения19.07.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1952
Курская область, Курский район, Рышковсский сельсовет, деревня Кислино
Рождение ребёнка
04.10.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колесников Николай Александрович
Город Кировск Луганская область
Рождение ребёнка
11.12.1976
Сын: Колесников Виталий Николаевич
Отец ребёнка: Колесников Николай Александрович
Кировск Луганская область
Бракосочетание
Неизвестно