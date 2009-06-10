Колесникова-Митасова Надежда Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова-Митасова Надежда Ефимовна

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Место рождения

Курская область, Курский район, Рышковсский сельсовет, деревня Кислино

Дата рождения

19.07.1952

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1952

Отец: Митасов Ефим Никанорович

Мать: Маркова Митасова Бредихина Надежда Ильинична

Курская область, Курский район, Рышковсский сельсовет, деревня Кислино
Рождение ребёнка
04.10.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колесников Николай Александрович

Город Кировск Луганская область
Рождение ребёнка
11.12.1976

Сын: Колесников Виталий Николаевич

Отец ребёнка: Колесников Николай Александрович

Кировск Луганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесников Николай Александрович

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