Агафон Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1749
Дата смерти1828
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749
Отец: Кузьма
Мать: Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Иван Агафонович
Мать ребёнка: Василиса Титовна
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Никифор Агафонович
Мать ребёнка: Василиса Титовна
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Платон Агафонович
Мать ребёнка: Василиса Титовна
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Егор Агафонович
Мать ребёнка: Василиса Титовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василиса Титовна
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1828