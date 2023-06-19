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Агафон Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1749

Дата смерти

1828

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1722 г.р.

Жена

Около 1743 г.р.

Дети

Около 1767 г.р.
Около 1779 г.р.
Около 1781 г.р.
Около 1793 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749

Отец: Кузьма

Мать: Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Иван Агафонович

Мать ребёнка: Василиса Титовна

Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Никифор Агафонович

Мать ребёнка: Василиса Титовна

Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Платон Агафонович

Мать ребёнка: Василиса Титовна

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Егор Агафонович

Мать ребёнка: Василиса Титовна

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василиса Титовна

Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1828
Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область