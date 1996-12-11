Кенжебаев Айбек — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кенжебаев Айбек

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.1996

Пол

Мужской

Отец

1968 г.р.

Мать

1966 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1996

Отец: Кенжебаев Базарбай

Мать: Куляш

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