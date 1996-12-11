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Кенжебаев Айбек
Кенжебаев Айбек
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.12.1996
Пол
Мужской
Отец
Кенжебаев Базарбай
1968 г.р.
Мать
(Рахметова) Куляш
1966 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1996
Отец:
Кенжебаев Базарбай
Мать:
Куляш
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