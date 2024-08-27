Капранов Степан Иванович
Место рожденияБольшое Пичаево, Моршанский уезд, Тамбовская губе
Дата рождения27.10.1908
Дата смерти15.08.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Капранов Близнец I
Мать ребёнка: Капранова (Жеребчикова) Екатерина Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Капранов Близнец Ii
Мать ребёнка: Капранова (Жеребчикова) Екатерина Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Капранов Евгений Степанович
Мать ребёнка: Капранова (Жеребчикова) Екатерина Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Капранов) Валентина Степановна
Мать ребёнка: Капранова (Жеребчикова) Екатерина Егоровна
Рождение ребёнка
15.10.1931
Дочь: Мусякаева (Капранова) Зинаида Степановна
Мать ребёнка: Капранова (Жеребчикова) Екатерина Егоровна
Рождение ребёнка
02.05.1938
Дочь: Сон (Капранова) Раиса Степановна
Мать ребёнка: Капранова (Жеребчикова) Екатерина Егоровна
Рождение ребёнка
Около 08.02.1953
Сын: Капранов Виктор Степанович
Мать ребёнка: Капранова (Жеребчикова) Екатерина Егоровна
Смерть
15.08.1980
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно