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Капранов Степан Иванович

Место рождения

Большое Пичаево, Моршанский уезд, Тамбовская губе

Дата рождения

27.10.1908

Дата смерти

15.08.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Капранов Близнец I

Мать ребёнка: Капранова (Жеребчикова) Екатерина Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Капранов Близнец Ii

Мать ребёнка: Капранова (Жеребчикова) Екатерина Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Капранова (Жеребчикова) Екатерина Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Капранов Евгений Степанович

Мать ребёнка: Капранова (Жеребчикова) Екатерина Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Капранов) Валентина Степановна

Мать ребёнка: Капранова (Жеребчикова) Екатерина Егоровна

Рождение ребёнка
15.10.1931

Дочь: Мусякаева (Капранова) Зинаида Степановна

Мать ребёнка: Капранова (Жеребчикова) Екатерина Егоровна

Рождение ребёнка
02.05.1938

Дочь: Сон (Капранова) Раиса Степановна

Мать ребёнка: Капранова (Жеребчикова) Екатерина Егоровна

Рождение ребёнка
Около 08.02.1953

Сын: Капранов Виктор Степанович

Мать ребёнка: Капранова (Жеребчикова) Екатерина Егоровна

Смерть
15.08.1980
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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