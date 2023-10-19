Залысин Вячеслав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Залысин Вячеслав

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

Около 1990

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Залысин Александр

Мать: Залысина Анна

Смерть
Около 1990
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