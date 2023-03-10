Морозов Иван Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Морозов Иван Сергеев
Мать: Мавра Алексеева
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Морозова Аксинья Михайлова
Рождение ребёнка
14.01.1841
Сын: Морозов Макар Иванов
Мать ребёнка: Морозова Аксинья Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марья Иванова
Мать ребёнка: Морозова Аксинья Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Морозова Аксинья Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Василиса (Васса) Иванова
Мать ребёнка: Морозова Аксинья Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Морозова Аксинья Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Морозова Аксинья Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Морозова Аксинья Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно