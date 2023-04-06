Шатунова Парасковья Григорьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1738
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1758
Отец ребёнка: Шатунов Григорий Саватеев
Рождение ребёнка
Около 1759
Отец ребёнка: Шатунов Григорий Саватеев
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Шатунов Федосей Григорьев
Отец ребёнка: Шатунов Григорий Саватеев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762