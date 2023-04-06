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Шатунова Парасковья Григорьева

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Место рождения

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1737 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Шатунов Иван Григорьев

Отец ребёнка: Шатунов Григорий Саватеев

Городище, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Шатунов Андрей Григорьев

Отец ребёнка: Шатунов Григорий Саватеев

Городище, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Шатунов Федосей Григорьев

Отец ребёнка: Шатунов Григорий Саватеев

Городище, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шатунов Григорий Саватеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Городище, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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