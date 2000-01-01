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Киселёв Тимофей Фёдорович

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Место рождения

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния)

Дата рождения

1850

Дата смерти

После 1897

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния)
Бракосочетание
28.04.1868

Жена: Киселёва Иустина Степановна

Пророко-Ильинская церковь
Рождение ребёнка
08.03.1883

Сын: Киселёв Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Киселёва Иустина Степановна

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
27.10.1885

Сын: Киселёв Степан Тимофеевич

Мать ребёнка: Киселёва Иустина Степановна

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Работа или профессия
Неизвестно
Мельник
Смерть
После 1897
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