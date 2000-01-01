Киселёв Тимофей Фёдорович
Место рождения(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния)
Дата рождения1850
Дата смертиПосле 1897
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния)
Бракосочетание
28.04.1868
Пророко-Ильинская церковь
Рождение ребёнка
08.03.1883
Мать ребёнка: Киселёва Иустина Степановна
(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
27.10.1885
Сын: Киселёв Степан Тимофеевич
Мать ребёнка: Киселёва Иустина Степановна
(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Работа или профессия
Неизвестно
Мельник
Смерть
После 1897