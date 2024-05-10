Марфа Наумова
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
23.10.1844 ст.
Муж: Петр мл. Спиридонов
Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
8. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGFG-9ZG?i=1206&cc=1921824
Смерть
Неизвестно