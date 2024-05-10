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Марфа Наумова

Место рождения

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

1825 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
23.10.1844 ст.

Муж: Петр мл. Спиридонов

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
8. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGFG-9ZG?i=1206&cc=1921824
Смерть
Неизвестно

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