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Козлов Тихон Федоров

Место рождения

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

16.05.1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1811

Отец: Козлов Федор Аггеев

Мать: Козлова Матрона Меркурьева

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
16 мая 1811 Камышевского села у крестьянина Федора Козлова сын Тихон ГАТО (Тобольск) МК Камышевское 1811 1 год в 1812 РС Терсюкская волость, село Камышевское, 1812 ГАТО (Тобольск), 154-20-195, запись... Показать все
Смерть
Неизвестно
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