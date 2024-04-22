Козлов Тихон Федоров
Место рождения
Дата рождения16.05.1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1811
Отец: Козлов Федор Аггеев
16 мая 1811 Камышевского села у крестьянина Федора Козлова сын Тихон ГАТО (Тобольск) МК Камышевское 1811 1 год в 1812 РС Терсюкская волость, село Камышевское, 1812 ГАТО (Тобольск), 154-20-195, запись... Показать все
Смерть
Неизвестно