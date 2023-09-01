Nerlove (Swerdlow) Mary (Malke)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.05.1919
Отец ребёнка: Нерославский Мейер Мендель
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Нерославский Мейер Мендель
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Нерославский Мейер Мендель
Работа или профессия
Неизвестно