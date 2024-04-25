Мурзина (Кузнецова) Овдотья Родионова 1729 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мурзина (Кузнецова) Овдотья Родионова

Место рождения

Верхотурский уезд Ирбитской слободы

Дата рождения

1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхотурский уезд Ирбитской слободы
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурзин Иван Ларионов

Рождение ребёнка
1753

Дочь: (Мурзина) Анна Иванова

Отец ребёнка: Мурзин Иван Ларионов

Рождение ребёнка
1755

Сын: Мурзин Григорий Иванов

Отец ребёнка: Мурзин Иван Ларионов

Рождение ребёнка
1757

Сын: Мурзин Никифор Иванов

Отец ребёнка: Мурзин Иван Ларионов

Рождение ребёнка
1759

Дочь: (Мурзина) Авдотья Иванова

Отец ребёнка: Мурзин Иван Ларионов

Смерть
Неизвестно

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