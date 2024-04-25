Мурзина (Кузнецова) Овдотья Родионова
Место рожденияВерхотурский уезд Ирбитской слободы
Дата рождения1729
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: не указан
Мать: не указана
Верхотурский уезд Ирбитской слободы
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мурзин Иван Ларионов
Рождение ребёнка
1753
Дочь: (Мурзина) Анна Иванова
Отец ребёнка: Мурзин Иван Ларионов
Рождение ребёнка
1755
Отец ребёнка: Мурзин Иван Ларионов
Рождение ребёнка
1757
Отец ребёнка: Мурзин Иван Ларионов
Рождение ребёнка
1759
Дочь: (Мурзина) Авдотья Иванова
Отец ребёнка: Мурзин Иван Ларионов
Смерть
Неизвестно