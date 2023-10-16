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Антонюк-Шостак Лилия Ивановна
Антонюк-Шостак Лилия Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.12.1962
Пол
Женский
Отец
Шостак Иван Казимирович
1941 г.р.
Мать
Шостак-Рыбалко Тамара Ивановна
1943 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1962
Отец:
Шостак Иван Казимирович
Мать:
Шостак-Рыбалко Тамара Ивановна
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