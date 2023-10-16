Антонюк-Шостак Лилия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтонюк-Шостак Лилия Ивановна

Антонюк-Шостак Лилия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1962

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1962

Отец: Шостак Иван Казимирович

Мать: Шостак-Рыбалко Тамара Ивановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close