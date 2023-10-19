Половникова Назира Гултораевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1984
Сын: Половников Артем Анатольевич
Отец ребёнка: Половников Анатолий Анатольевич
Рождение ребёнка
05.06.1986
Сын: Половников Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Половников Анатолий Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно