Половникова Назира Гултораевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Половникова Назира Гултораевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1955

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1984

Сын: Половников Артем Анатольевич

Отец ребёнка: Половников Анатолий Анатольевич

Рождение ребёнка
05.06.1986

Сын: Половников Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Половников Анатолий Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Половников Анатолий Анатольевич

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