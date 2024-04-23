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Федор Панкратьевич

Место рождения

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1834 ст.

Дата смерти

После 1858 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834 ст.

Отец: Панкратий Евсеевич

Мать: Лукерья Лазаревна

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Степановна

Рождение ребёнка
1858 ст.

Дочь: Авдотья Федоровна

Мать ребёнка: Домна Степановна

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Упоминание
24.04.1858 ст.
Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Ревизия 10 № до 31 № после 28 " " глава семьи Панкратий Евсеевич главы семьи 1 сын Федор Панкратьевич главы семьи 1 жена Лукерья Лазаревна 1 сына 1 жена Домна Степановна 1 сына 1 дочь Авдотья Федоров... Показать все
Восприемник
10.11.1858 ст.
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского Дата рождения 09.11.1858 Дата крещения 10.11.1858 Апухлицы Филипп Захарович [Казалетов] Апухлицы отец крестьянин Захар ... Показать все
Смерть
После 1858 ст.

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