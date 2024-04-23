Федор Панкратьевич
Место рождения
Дата рождения1834 ст.
Дата смертиПосле 1858 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834 ст.
Отец: Панкратий Евсеевич
Мать: Лукерья Лазаревна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна Степановна
Рождение ребёнка
1858 ст.
Дочь: Авдотья Федоровна
Мать ребёнка: Домна Степановна
Упоминание
24.04.1858 ст.
Ревизия 10 № до 31 № после 28 " " глава семьи Панкратий Евсеевич главы семьи 1 сын Федор Панкратьевич главы семьи 1 жена Лукерья Лазаревна 1 сына 1 жена Домна Степановна 1 сына 1 дочь Авдотья Федоров... Показать все
Восприемник
10.11.1858 ст.
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского Дата рождения 09.11.1858 Дата крещения 10.11.1858 Апухлицы Филипп Захарович [Казалетов] Апухлицы отец крестьянин Захар ... Показать все
Смерть
После 1858 ст.