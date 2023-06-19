Павел Васильевич
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиПосле 1904
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: Мария Павловна
Мать ребёнка: не указана
Поручитель
14.01.1900
Афанасьевская церковь 14.01.1900 Лога Максим Иванович Вилина Ольга Тимофеевна по жениху (Ермаково) крестьянин Михаил Иванович по жениху (Вилина) крестьянин Иван Андреевич по невесте (Вилина) кре... Показать все
Смерть
После 1904