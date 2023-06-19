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Павел Васильевич

Место рождения

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

После 1904

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1884 г.р.

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: Мария Павловна

Мать ребёнка: не указана

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
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Смерть
После 1904