Кирсанова (Слёзина) Юлия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирсанова (Слёзина) Юлия Ивановна

Место рождения

Задняя, Тотемский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1990

Пол

Женский

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Слёзин Иван

Мать: не указана

Задняя, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Кирсанов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Кирсанов Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирсанов Михаил

Смерть
Около 1990