Кирсанова (Слёзина) Юлия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1990
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Слёзин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Кирсанов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Кирсанов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кирсанов Михаил
Смерть
Около 1990