Кошкина (Кострова) Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1912
Дата смерти10.12.1985
ПолЖенский
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1912
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кошкин Пётр Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Петровна
Отец ребёнка: Кошкин Пётр Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Назарова Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Кошкин Пётр Антонович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
10.12.1985