Кошкина (Кострова) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКошкина (Кострова) Анна Дмитриевна

Кошкина (Кострова) Анна Дмитриевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1912

Дата смерти

10.12.1985

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1912

Отец: Костров Дмитрий Дмитриевич

Мать: Кострова Татьяна Ивановна?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошкин Владмир Петрович

Отец ребёнка: Кошкин Пётр Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Петровна

Отец ребёнка: Кошкин Пётр Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Назарова Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Кошкин Пётр Антонович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
10.12.1985
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close