Московец Олег Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1959
Дата смерти2023
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1959
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Московец Любовь Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Московец Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
Около ?.12.?
Дочь: Бородай (Московец) Алла Ивановна
Мать ребёнка: Московец Любовь Ивановна
Бракосочетание
1983
Жена: не указана
Рождение ребёнка
10.?.1986
Дочь: Капырина (Московец) Ольга Олеговна
Мать ребёнка: Московец Любовь Ивановна
Смерть
2023