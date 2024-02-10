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Московец Олег Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1959

Дата смерти

2023

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1959

Отец: Московец Иван Павлович

Мать: Московец (Золотухина) Ольга Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Московец Сергей Олегович

Мать ребёнка: Московец Любовь Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Московец Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
Около ?.12.?

Дочь: Бородай (Московец) Алла Ивановна

Мать ребёнка: Московец Любовь Ивановна

Бракосочетание
1983

Жена: не указана

Рождение ребёнка
10.?.1986

Дочь: Капырина (Московец) Ольга Олеговна

Мать ребёнка: Московец Любовь Ивановна

Смерть
2023

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