Нагорнов Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смерти1990
ПолМужской
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Рождение ребёнка
18.04.1954
Дочь: Волкова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Нагорнова Клавдия Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нагорнов Василий Иванович
Мать ребёнка: Нагорнова Клавдия Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Нагорнова Клавдия Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1990