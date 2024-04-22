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Нагорнов Иван Федорович

Место рождения

Русский Акташ, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1924

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Нагорнов Федор Кузьмин(ич)

Мать: Нагорнова Марья Петрова(вна)

Русский Акташ, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.04.1954

Дочь: Волкова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Нагорнова Клавдия Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нагорнов Василий Иванович

Мать ребёнка: Нагорнова Клавдия Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нагонов Виктор Иванович

Мать ребёнка: Нагорнова Клавдия Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нагорнова Клавдия Степановна

Смерть
1990
Русский Акташ, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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