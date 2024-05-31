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Муравлева Дария Николаева

Место рождения

Карабинка, Солтонский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

18.03.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1906

Отец: Муравлев Николай Андреев

Мать: Муравлева Вера Михайлова

Карабинка, Солтонский муниципальный район, Алтайский край
144-6-854. ГААК, г. Барнаул. с. Карабинского крестьянин Николай Андреев Муравлев и законная жена Вера Михайлова. Восприемники - с. Карабинского крестьянская девица Стефанида Андреева Муравлева.
Смерть
Неизвестно

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