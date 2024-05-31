Муравлева Дария Николаева
Место рождения
Дата рождения18.03.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
18.03.1906
Отец: Муравлев Николай Андреев
Мать: Муравлева Вера Михайлова
144-6-854. ГААК, г. Барнаул. с. Карабинского крестьянин Николай Андреев Муравлев и законная жена Вера Михайлова. Восприемники - с. Карабинского крестьянская девица Стефанида Андреева Муравлева.
Смерть
Неизвестно