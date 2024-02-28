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Кучаков Денис Модарисович

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Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

17.09.?

Пол

Мужской

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.?

Отец: Кучаков Михаил

Мать: Кучакова Соня Ансаровна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
01.03.2002

Дочь: Кучакова Алина Денисовна

Мать ребёнка: Нурмухаметова Юлия

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Образование
С ?.09.2006 по ?.06.2010
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Санкт-Петербургский институт права имени Принца П. Г. Ольденбургского. Факультет: —. Кафедра: —. Форма обучения: —. Программа: Бакалавриат.
Рождение ребёнка
22.10.2009

Сын: Кучаков Эмиль Денисович

Мать ребёнка: Нурмухаметова Юлия

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Развод
Неизвестно

Жена: Нурмухаметова Юлия

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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