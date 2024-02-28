Кучаков Денис Модарисович
Место рождения
Дата рождения17.09.?
ПолМужской
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.?
Отец: Кучаков Михаил
Мать: Кучакова Соня Ансаровна
Рождение ребёнка
01.03.2002
Дочь: Кучакова Алина Денисовна
Мать ребёнка: Нурмухаметова Юлия
Образование
С ?.09.2006 по ?.06.2010
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Санкт-Петербургский институт права имени Принца П. Г. Ольденбургского. Факультет: —. Кафедра: —. Форма обучения: —. Программа: Бакалавриат.
Рождение ребёнка
22.10.2009
Мать ребёнка: Нурмухаметова Юлия
Развод
Неизвестно
Жена: Нурмухаметова Юлия