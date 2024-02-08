Гарипов Дамир Фатыхович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.04.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гарипова Рагидя Мухарямовна
Рождение ребёнка
12.04.1994
Дочь: Гарипова Чулпан Дамировна
Мать ребёнка: Гарипова Рагидя Мухарямовна