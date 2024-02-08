Гарипов Дамир Фатыхович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гарипов Дамир Фатыхович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1962

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1994 г.р.

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.04.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гарипова Рагидя Мухарямовна

Рождение ребёнка
12.04.1994

Дочь: Гарипова Чулпан Дамировна

Мать ребёнка: Гарипова Рагидя Мухарямовна

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