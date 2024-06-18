Якушева Клавдия Сергеевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЯкушева Клавдия Сергеевна

Якушева Клавдия Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1930 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якушев Николай

Отец ребёнка: Якушев Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якушев Николай

Рождение ребёнка
1930

Сын: Якушев Сергей

Отец ребёнка: Якушев Николай

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Якушев Николай

Мы используем куки для улучшения работы сайта.