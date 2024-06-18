Якушева Клавдия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якушев Николай
Отец ребёнка: Якушев Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Якушев Николай
Рождение ребёнка
1930
Сын: Якушев Сергей
Отец ребёнка: Якушев Николай
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Якушев Николай