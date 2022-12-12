Попов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1939
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.04.1961
Рождение ребёнка
20.08.1967
Рождение ребёнка
13.06.1974
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Тамара Ивановна
Смерть
Неизвестно