Попов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1939 г.р.

Дети

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Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.04.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова Тамара Ивановна

Элиста, город Элиста, Республика Калмыкия
Рождение ребёнка
20.08.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова Тамара Ивановна

Рождение ребёнка
13.06.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова Тамара Ивановна

Элиста, город Элиста, Республика Калмыкия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Тамара Ивановна

Смерть
Неизвестно
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