Антипин Дмитрий Иннокентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипин Дмитрий Иннокентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1961

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1961

Отец: Антипин Иннокентий Дмтриевич

Мать: Антипина Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
29.07.1982

Дочь: Ершова Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Антипина Вера Владимировна

Рождение ребёнка
22.11.1985

Дочь: Лубягина Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Антипина Вера Владимировна

Рождение ребёнка
06.02.1990

Сын: Антипин Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Антипина Вера Владимировна

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