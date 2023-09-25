Антипин Дмитрий Иннокентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1961
Рождение ребёнка
29.07.1982
Дочь: Ершова Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Антипина Вера Владимировна
Рождение ребёнка
22.11.1985
Дочь: Лубягина Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Антипина Вера Владимировна
Рождение ребёнка
06.02.1990
Сын: Антипин Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Антипина Вера Владимировна