(Ракова) Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Дунаев Трифон
Рождение ребёнка
24.12.1909
Дочь: Евгения Трифоновна
Отец ребёнка: Дунаев Трифон
Рождение ребёнка
04.11.1912
Сын: Андрей
Отец ребёнка: Дунаев Трифон
Смерть
Неизвестно