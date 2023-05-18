(Ракова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ракова) Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Дунаев Трифон

Рождение ребёнка
24.12.1909

Дочь: Евгения Трифоновна

Отец ребёнка: Дунаев Трифон

Рождение ребёнка
04.11.1912

Сын: Андрей

Отец ребёнка: Дунаев Трифон

Смерть
Неизвестно