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Штоль Софья Андреевна
Штоль Софья Андреевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.04.2005
Пол
Женский
Отец
Штоль Андрей
1980 г.р.
Мать
Штоль (Хрипунова) Надежда Алексеевна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.2005
Отец:
Штоль Андрей
Мать:
Штоль Надежда Алексеевна
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