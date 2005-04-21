Штоль Софья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штоль Софья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.2005

Пол

Женский

Отец

1980 г.р.

Мать

1979 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.2005

Отец: Штоль Андрей

Мать: Штоль Надежда Алексеевна

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