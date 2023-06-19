Козьма Михайлов
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Сын: Ларион Козьмин
Мать ребёнка: Праскева Иванова
Рождение ребёнка
1803
Сын: Иван Козьмин
Мать ребёнка: Праскева Иванова
Рождение ребёнка
1808
Сын: Иван Козьмин
Мать ребёнка: Праскева Иванова
Смерть
Неизвестно