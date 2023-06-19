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Козьма Михайлов

Место рождения

Игумново, Можайский, Московская область

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Игумново, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Ларион Козьмин

Мать ребёнка: Праскева Иванова

Игумново, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Иван Козьмин

Мать ребёнка: Праскева Иванова

Игумново, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Иван Козьмин

Мать ребёнка: Праскева Иванова

Смерть
Неизвестно