Кобкова Клавдия Паромоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1905
Дата смерти23.04.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.07.1925
Сын: Мещеряков Степан Артемович
Отец ребёнка: Мещеряков Артем Леонтьевич
Рождение ребёнка
10.01.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мещеряков Артем Леонтьевич
Рождение ребёнка
10.01.1928
Отец ребёнка: Мещеряков Артем Леонтьевич
Рождение ребёнка
28.07.1929
Сын: Мещеряков Александр Артемович
Отец ребёнка: Мещеряков Артем Леонтьевич
Рождение ребёнка
20.11.1931
Сын: Мещеряков Николай Артемович
Отец ребёнка: Мещеряков Артем Леонтьевич
Рождение ребёнка
13.10.1942
Дочь: Мещерякова Надежда Артемовна
Отец ребёнка: Мещеряков Артем Леонтьевич
Смерть
23.04.1988