Кобкова Клавдия Паромоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобкова Клавдия Паромоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1905

Дата смерти

23.04.1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.07.1925

Сын: Мещеряков Степан Артемович

Отец ребёнка: Мещеряков Артем Леонтьевич

Рождение ребёнка
10.01.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мещеряков Артем Леонтьевич

Рождение ребёнка
10.01.1928

Сын: Мещеряков Иван Артемович

Отец ребёнка: Мещеряков Артем Леонтьевич

Рождение ребёнка
28.07.1929

Сын: Мещеряков Александр Артемович

Отец ребёнка: Мещеряков Артем Леонтьевич

Рождение ребёнка
20.11.1931

Сын: Мещеряков Николай Артемович

Отец ребёнка: Мещеряков Артем Леонтьевич

Рождение ребёнка
13.10.1942

Дочь: Мещерякова Надежда Артемовна

Отец ребёнка: Мещеряков Артем Леонтьевич

Смерть
23.04.1988
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