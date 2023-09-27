Казалетов Анатолий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1935
Дата смертиПосле 28.08.1944
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: Казалетов Дмитрий Иванович
Мать: Петрова Елена Ивановна
Эвакуация
По 28.08.1944
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ФИО:Казалетов Анатолий Дмитриевич Дата рождения://1935 Адрес:ул. Гулярная дом 17 кв. 19 https://evacuation.spbarchives.ru/card?cardRecordId=2713027
Смерть
После 28.08.1944