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Казалетов Анатолий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

После 28.08.1944

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Казалетов Дмитрий Иванович

Мать: Петрова Елена Ивановна

Эвакуация
По 28.08.1944
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ФИО:Казалетов Анатолий Дмитриевич Дата рождения://1935 Адрес:ул. Гулярная дом 17 кв. 19 https://evacuation.spbarchives.ru/card?cardRecordId=2713027
Смерть
После 28.08.1944
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