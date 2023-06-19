Грищук Андрей Елисеевич
Место рождения
Дата рождения22.09.1915
Дата смерти08.01.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1915
Отец: Грищук Елисей Аввакумович
Мать: Татьяна Арефьевна
Военная служба
12.07.1941
Попал в плен (военное)
1943
попал в плен
Военная служба
1943
попал в плен
Военная служба
1944
12 гв. сд
рядовой
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Антоновна
Смерть
08.01.1944
Причина смерти: На войне