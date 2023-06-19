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Грищук Андрей Елисеевич

Место рождения

Понорница, Чернігівська область

Дата рождения

22.09.1915

Дата смерти

08.01.1944

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1915

Отец: Грищук Елисей Аввакумович

Мать: Татьяна Арефьевна

Понорница, Чернігівська область
Военная служба
12.07.1941
Понорница, Чернігівська область
Попал в плен (военное)
1943
попал в плен
Военная служба
1943
попал в плен
Военная служба
1944
12 гв. сд
рядовой
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Антоновна

Смерть
08.01.1944
Причина смерти: На войне