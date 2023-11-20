Багаева Агрофена Ионина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багаева Агрофена Ионина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Багаев Лука Семенович

Отец ребёнка: Багаев Семен Григорьевич

Рождение ребёнка
1804

Сын: Багаев Яков Семенович

Отец ребёнка: Багаев Семен Григорьевич

Рождение ребёнка
1808

Сын: Багаев Андрей Семенович

Отец ребёнка: Багаев Семен Григорьевич

Рождение ребёнка
1813

Сын: Багаев Гурьян Семенович

Отец ребёнка: Багаев Семен Григорьевич

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Арина Семеновна

Отец ребёнка: Багаев Семен Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Багаев Семен Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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