Тимашев Дмитрий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.10.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1989
Отец: Тимашев Сергей Валерьянович
Мать: Тимашева Елена
Рождение ребёнка
31.10.2015
Дочь: Тимашева Вероника Дмитриевна
Мать ребёнка: Тимашева Софья Игоревна
Рождение ребёнка
18.06.2023
Дочь: Тимашева Фаина Дмитриевна
Мать ребёнка: Тимашева Софья Игоревна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тимашева Софья Игоревна