Тимашев Дмитрий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимашев Дмитрий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1989

Отец: Тимашев Сергей Валерьянович

Мать: Тимашева Елена

Рождение ребёнка
31.10.2015

Дочь: Тимашева Вероника Дмитриевна

Мать ребёнка: Тимашева Софья Игоревна

Рождение ребёнка
18.06.2023

Дочь: Тимашева Фаина Дмитриевна

Мать ребёнка: Тимашева Софья Игоревна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимашева Софья Игоревна

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