Тарабановский Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарабановский Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1918 г.р.

Дети

Добавил:

ВЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарабановский (Плещенко) Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
30.10.1941

Сын: Черноиванов Василий

Мать ребёнка: Тарабановский (Плещенко) Евдокия Григорьевна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Садовое, Сарпинский муниципальный район, Республика Калмыкия

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