Тарабановский Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.10.1941
Сын: Черноиванов Василий
Мать ребёнка: Тарабановский (Плещенко) Евдокия Григорьевна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Садовое, Сарпинский муниципальный район, Республика Калмыкия