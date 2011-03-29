Попова Елена Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Елена Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.2011

Пол

Женский

Отец

Мать

1982 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.2011

Отец: Попов Евгений

Мать: Попова Анна Владимировна

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