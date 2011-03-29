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Попова Елена Евгеньевна
Попова Елена Евгеньевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.03.2011
Пол
Женский
Отец
Попов Евгений
Мать
Попова Анна Владимировна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.2011
Отец:
Попов Евгений
Мать:
Попова Анна Владимировна
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