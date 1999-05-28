Скобликова (Филина) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скобликова (Филина) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1923

Дата смерти

28.05.1999

Пол

Женский

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1923

Отец: Филин Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скобликов Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скобликова Людмила Григорьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скобликов Виктор Григорьевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
28.05.1999
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