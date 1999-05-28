Скобликова (Филина) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1923
Дата смерти28.05.1999
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1923
Отец: Филин Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Скобликов Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скобликова Людмила Григорьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скобликов Виктор Григорьевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
28.05.1999