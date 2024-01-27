Конышева Агарапена Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонышева Агарапена Максимовна

Конышева Агарапена Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Конышев Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Конышев Иван

У речки Талицы, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Конышева Прасковья (Паня) Ивановна

Отец ребёнка: Конышев Иван

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close