Конышева Агарапена Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Сын: Конышев Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Конышев Иван
У речки Талицы, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Конышева Прасковья (Паня) Ивановна
Отец ребёнка: Конышев Иван
Смерть
Неизвестно