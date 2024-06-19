Лёвкина (Супрунова) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лёвкина (Супрунова) Надежда

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Место рождения

Краснодарский край, станица Полтавская

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Супрунов Семён

Мать: Супрунова ?

Краснодарский край, станица Полтавская
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лёвкин Юрий

Отец ребёнка: Лёвкин Семён

Смерть
Неизвестно
Северная Осетия, Моздок
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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