Лёвкина (Супрунова) Надежда
Место рожденияКраснодарский край, станица Полтавская
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Супрунов Семён
Мать: Супрунова ?
Краснодарский край, станица Полтавская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лёвкин Юрий
Отец ребёнка: Лёвкин Семён
Смерть
Неизвестно
Северная Осетия, Моздок
Причина смерти: Естественная смерть/старость