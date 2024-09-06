Городничев Иван Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Городничев Иван Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1889 г.р.

Дети

1924 г.р.
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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Городничева (Боровикова) Параскева Федорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Городничева (Боровикова) Параскева Федорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Городничева (Боровикова) Параскева Федорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Городничева (Боровикова) Параскева Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Городничева (Боровикова) Параскева Федорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Городничева (Боровикова) Параскева Федорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Городничева (Боровикова) Параскева Федорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Городничева (Боровикова) Параскева Федорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Городничева (Боровикова) Параскева Федорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Городничева (Боровикова) Параскева Федорова

Рождение ребёнка
16.02.1924

Дочь: Карташова (Городничева) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Городничева (Боровикова) Параскева Федорова

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