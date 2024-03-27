Меньшой Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: ?
Мать: Анна Петровна
Рождение ребёнка
10.10.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Меньшая Рамиля Абдулловна
г.Лукоянов, Россия
Рождение ребёнка
05.04.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Меньшая Рамиля Абдулловна
СССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно