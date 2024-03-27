Меньшой Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меньшой Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1947 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: ?

Мать: Анна Петровна

Рождение ребёнка
10.10.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Меньшая Рамиля Абдулловна

г.Лукоянов, Россия
Рождение ребёнка
05.04.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Меньшая Рамиля Абдулловна

СССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меньшая Рамиля Абдулловна

Смерть
Неизвестно
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